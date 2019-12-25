Виктор Ляшко рассказал о том, какие цели стоят по иммунизации населения у Киева.

Минздрав Украины допустил введение обязательной вакцинации. Об этом сообщил министре здравоохранения Виктор Ляшко в эфире местного телеканала ICTV. По словам специалиста, сейчас в стране власти надеются на добровольную иммунизацию населения. Услуга бесплатная для граждан.

Цель, которую мы перед собой поставили, — 75 процентов людей, которые прошли вакцинацию. Виктор Ляшко, глава Минздрава Украины

В эфире этого же телеканала ранее бывший премьер-министр Владимир Гройсман предложил официальным властям Киева платить гражданам страны за вакцинацию от коронавируса. Специалист полагает, что следует установить планку на уровне выплат гражданам по 1000 гривен за две прививки. Эксперт считает, что такая мера поддержки и популяризации вакцинации даст украинцам хорошую мотивацию.

Фото и видео: YouTube / ICTV