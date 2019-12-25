Минздрав России опроверг сообщения о гибели пациентов после ЧП в больнице Челябинска

Сведения о гибели пациентов также опроверг глава региона Алексей Текслер.

Минздрав России опроверг сообщения о гибели пациентов после чрезвычайного положения в студенческой поликлинике второй городской больницы города Челябинска. По данным ведомства, двое пациентов не погибали из-за последствий взрыва в помещении, в котором хранились кислородные баллоны. Они использовались для обеспечения инфицированных больных в "ковидном" отделении.

В Минздраве отметили, что все 158 зараженных, проходящих лечение от коронавируса в больнице, распределены по другим госпитальным базам. Ранее ряд СМИ заявил о том, что два пациента скончались во время перевозки. Эти сведения опроверг губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

При транспортировке у нас не было погибших, информация об этом в СМИ была некорректная. Хотя на самой ковидной базе в ГКБ-2, где произошел взрыв, с утра были умершие Алексей Текслер, глава Челябинской области

Напомним, что утром 31 октября в поликлинике городской больницы под номером два в Челябинске произошел взрыв в помещении для хранения кислородных баллонов. Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело по статье за халатность. Согласно предварительным сведениям, взрыв мог произойти из-за нарушений при монтаже или использовании оборудования.

Фото:TG / Лентач, 112, Раньше всех. Ну почти