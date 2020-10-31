В Челябинске произошел взрыв на территории студенческой поликлиники

Пострадавших нет.

В российской больнице прогремел взрыв. По данным регионального Минздрава, инцидент произошел на территории поликлиники Южно-Уральского государственного университета. Информацию подтвердили журналистам ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожар в студенческой поликлинике. Остальные данные уточняются пресс-служба ГУ МЧС по региону

В Минздраве рассказали, что взорвалась будка для хранения баллонов с кислородом. Информации о пострадавших нет. Все пациенты, находящиеся в реанимации, обеспечены кислородом. На месте работают спасательные службы. В Telegram-канале "Подъем" сообщается, что взрывной волной в здании повыбивало стекла.

В результате возгорания произошел взрыв кислородной будки в поликлинике городской больницы №2 Челябинска. На месте работают пожарные, МЧС, пострадавших нет" Минздрав по региону

На данный момент из поликлиники эвакуировано около 150 человек.

В МЧС рассказали о спасательной операции после взрыва на танкере.

Видео: TG / Лентач, 112, Раньше всех. Ну почти