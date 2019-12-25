СК возбудил уголовное дело после пожара в челябинской больнице

Уголовное дело возбуждено по статье за халатность.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пожара в челябинской больнице. Об этом сообщило региональное управление ведомства. Чиновники уточнили, что расследование ведется по статье за халатность.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) по факту возгорания баллонов с кислородом в подсобном помещении лечебного учреждения в Челябинске сообщение Следственного комитета России

На данный момент эксперты проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего. Определяются виновные должностные лица, отвечавшие за безопасное хранение кислорода в учреждении.

Напомним, что на территории студенческой поликлиники 31 октября произошел взрыв в подсобном помещении. В результате загорелись баллоны с кислородом, находящиеся в лечебном учреждении Центрального района.

Источник: в поликлинике в Челябинске умерли два человека.