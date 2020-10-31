Предположительно пациенты скончались из-за нехватки кислорода после взрыва в кислородной будке в "ковидном" стационаре.

Источник: в поликлинике в Челябинске умерли два человека. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственного эксперта в экстренных службах города. По данным специалиста, причиной гибели зараженных городского "ковидного" стационара стало отсутствие кислорода после произошедшего пожара и взрыва в кислородной будке.

По предварительной информации, смерть пациентов наступила после отключения кислородной поддержки из-за пожара и взрыва в кислородной будке. Точные причины смерти будут установлены в ходе экспертизы источник ТАСС

В Челябинске произошел взрыв на территории студенческой поликлиники.

Видео: TG / Лентач, 112, Раньше всех. Ну почти