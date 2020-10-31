Источник: в поликлинике в Челябинске умерли два человека. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственного эксперта в экстренных службах города. По данным специалиста, причиной гибели зараженных городского "ковидного" стационара стало отсутствие кислорода после произошедшего пожара и взрыва в кислородной будке.
По предварительной информации, смерть пациентов наступила после отключения кислородной поддержки из-за пожара и взрыва в кислородной будке. Точные причины смерти будут установлены в ходе экспертизы
источник ТАСС
В Челябинске произошел взрыв на территории студенческой поликлиники.
Видео: TG / Лентач, 112, Раньше всех. Ну почти
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