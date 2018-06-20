Минздрав РФ советует россиянам отказаться от майонеза и большого количества мяса

Специалисты Минздарава дали советы по правильному питанию.

В Министерстве здравоохранения РФ рассказали, от каких привычек стоит отказаться и как составить себе здоровый рацион пищи, для того, чтобы поправить свое здоровье и увеличить продолжительность жизни. Об этом сообщает "РИА Новости".

Для начала, стоит отказаться от такой вредной привычки, как курение. Курильщик за год вдыхает в 53 раза больше угарного газа, в 18 раз больше оксида азота и в 937 раз больше твердых веществ. Также 90% случаев возникновения онкологии врачи связывают с курением.

Что касается еды, то есть красное мясо специалисты Минздрава советуют небольшими порциями. Однако, его лучше заменить бобовыми, рыбой или птицей. Салаты нужно заправлять растительными маслами, а не майонезом. Каждый день нужно съедать не меньше 500 грамм фруктов и овощей. Часто есть яйца не следует, двух-трех яичных желтков в неделю будет более, чем достаточно. Сахар советуют заменить сухофруктами, медом или вареньем.

Также в Минздраве напомнили о физических нагрузках, которые приносят пользу фигуре и здоровью в целом.

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Фото: Facebook; wallpaperscraft; Вика-Простые Рецепты/ Youtube; открытые источники