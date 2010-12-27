Тетердинко надеется запретить чипсы и газировку в школах

Инициатива о запрете продажи вредных продуктов в школах поступила от депутата ЗакСа.

Петербургский парламентарий Александр Тетердинко предложил запретить продавать в средних общеобразовательных учреждениях Петербурга "вредные продукты": чипсы и газированные напитки. По мнению политика, реализация данного товара на территориях школ сказывается на здоровье несовершеннолетних граждан города и ведет к ожирению. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Как правило, в таких автоматах продается высококалорийная и вредная еда: чипсы, шоколад, сладкая газировка. Большинство этих продуктов вредит пищеварению и способствует набору лишнего веса заявляет в письме Тетердинко

Отметим, что соответствующее обращение направлено в адрес главы Комитета по образованию Жанне Воробьевой. Среди предложений - провести ответственному ведомству мониторинг ассортимента вендинговых автоматов в школах.

Напомним, что инновационные технологии в Петербурге поддержат на уровне городского Правительства.

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