Инновационные технологии в Петербурге поддержат на уровне городского Правительства

Чиновники обсудили особенности развития инновационных предприятий Петербурга.

В Северной столице Правительство собирается развивать систему поддержки для предприятий, занимающимися инновационными технологиями. Об этом заявил генеральный директор предприятия "Ленполиграфмаш" Кирилл Соловейчик.

Спикер отметил, что для города одной из приоритетных задач является создание централизованной среды поддержки. Вопрос будет наиболее актуальным на момент создания сети технопарков по Петербургу. Также специалисты заявили о необходимости создать единый реестр выпускаемой профильной продукции. Эксперты предлагают опираться на столичный опыт, благодаря отработанной системе в Москве показатели реализации инновационных товаров превысили 70 миллиардов рублей.

В будущем Смольный может выбрать 25-30 компаний, которые станут"региональными чемпионами" с денежным оборотом в 70-150 миллионов рублей, а затем - и с полумиллионной прибылью.

Напомним, что в Петербурге появится более тысячи новых видеокамер для фиксации нарушений ПДД

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