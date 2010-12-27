Петербург оснастят тысячью новых видеокамер для фиксации нарушений ПДД

Реализовать проект чиновники хотят к 2019-2020 годам.

К 2019-2020 годам в Петербурге появится более тысячи новых камер видеонаблюдения. Они будут установлены в местах, в которых можно зафиксировать нарушения ПДД. По данным Смольного, организация данного замысла пройдет в рамках государственно-частного партнерства.

В общей сложности подрядчик установит 1048 камер. Об этом журналистам рассказал председатель Комитета по информатизации Денис Чамара. На данном этапе Комитет по инвестициям подготавливает документы для концессионного соглашения. Правительство перечислит минимальный платеж за оснащение города камерами. Часть средство от полученных с нарушителей штрафов будет перечисляться на счет инвестора.

Отметим, что на данный момент в Северной столице установлено 148 камер. Ежегодно бюджет пополняется за счет выписанных штрафов на 800 миллионов рублей.

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