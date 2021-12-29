Минюст предложил вводить допограничения для нарушителей режима в колониях

Константин Чуйченко оценил ответственность тех, кто не хочет исправлять свои ошибки.

Минюст России предложил вводить дополнительные ограничения для нарушителей режима в колониях, которые так и не встали на путь исправления и продолжают идти путем отрицания преступлений. Такое заявление в эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия-24" сделал глава профильного ведомства Константин Чуйченко.

Мы, ставя сейчас в приоритет проблему гуманизма и обеспечение прав и свобод человека, тем не менее, должны понимать, что всё-таки наказание должно быть наказанием. Константин Чуйченко, министр юстиции РФ

В своей речи чиновник не стал уточнять, какие именно предполагаются ограничения помимо уже существующих.В частности, здесь можно иметь в виду помещение заключенного в ШИЗО, снижение его шансов на выход по условно-досрочному освобождению и другое.

Москалькова предложила создавать центры помощи освобожденным из тюрьмы.

Фото: YouTube / Россия-24

