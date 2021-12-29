Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила создавать центры помощи освобожденным из тюрьмы. Такая инициатива со стороны омбудсмена поступила во время программы "Диалог" на телеканале "Россия-24" министру юстиции Константину Чуйченко. Эксперт заметила, что распространенная практика призвана помочь людям по всей стране, которые столкнулись с проблемами в отказе в трудоустройстве и отсутствии жилья.
За последние 5 лет к нам поступило много обращений от людей, их никто не берёт на работу, что они не могут восстановить документы, что им просто негде жить. И мы стали изучать этот опыт.
Татьяна Москалькова, омбудсмен РФ
Омбудсмен по правам человека уточнила, что многие освобожденные из тюрем продолжают оставаться в регионах, где находились в заключении. Для них в Красноярске, Екатеринбурге и других субъектах РФ стали создаваться центры поддержки. В настоящее время система внедрена на государственном уровне. По мнению Москальковой, новая форма принудительных работ хорошо оценивается на местах.
Глава Минюста назвал случаи насилия над заключенными профессиональной деформацией.
Фото: moskalkova.official
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