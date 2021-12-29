Омбудсмен по правам человека рассказала о расширении практики на все регионы страны.

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила создавать центры помощи освобожденным из тюрьмы. Такая инициатива со стороны омбудсмена поступила во время программы "Диалог" на телеканале "Россия-24" министру юстиции Константину Чуйченко. Эксперт заметила, что распространенная практика призвана помочь людям по всей стране, которые столкнулись с проблемами в отказе в трудоустройстве и отсутствии жилья.

За последние 5 лет к нам поступило много обращений от людей, их никто не берёт на работу, что они не могут восстановить документы, что им просто негде жить. И мы стали изучать этот опыт. Татьяна Москалькова, омбудсмен РФ

Омбудсмен по правам человека уточнила, что многие освобожденные из тюрем продолжают оставаться в регионах, где находились в заключении. Для них в Красноярске, Екатеринбурге и других субъектах РФ стали создаваться центры поддержки. В настоящее время система внедрена на государственном уровне. По мнению Москальковой, новая форма принудительных работ хорошо оценивается на местах.

Глава Минюста назвал случаи насилия над заключенными профессиональной деформацией.

Фото: moskalkova.official

