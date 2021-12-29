Глава Минюста назвал случаи насилия над заключенными профессиональной деформацией

Константин Чуйченко сообщил о проблемах в "умах" сотрудников ФСИН.

Глава Минюста России назвал резонансные случаи насилия над заключенными в местах лишения свободы огромнейшей профессиональной деформацией сотрудников ФСИН. Об этом Константин Чуйченко сообщил в эфире телеканала "Россия-24" уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой в программе "Диалог".

Те случаи, с которыми мы столкнулись, я считаю, что это проявление огромнейшей профессиональной деформации. Я даже представить себе не могу, что может быть еще хуже, чем вот это. Константин Чуйченко, министр юстиции РФ

Чиновник признал тот факт, что с таким поведением со стороны представителей надзорной структуры нужно "чего-то делать". В частности, он призвал менять ментальность персонала СИЗО. При этом Чуйченко уверен в том, что в структуре ФСИН по-прежнему работают человечные, порядочные и честные граждане.

Минюст планирует душевые кабины в каждой камере будущих новых СИЗО.

Фото: YouTube / Россия-24

