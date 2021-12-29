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Минюст планирует душевые кабины в каждой камере будущих новых СИЗО
Сегодня, 14:59
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Минюст планирует душевые кабины в каждой камере будущих новых СИЗО

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Константин Чуйченко рассказал о принципе "разумных ограничений".

Минюст России планирует душевые кабины в каждой камере будущих новых СИЗО. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сказал глава профильного ведомства Константин Чуйченко.

Люди, которые находятся в следственном изоляторе, они ещё юридически не совершили преступление, их вина не установлена, а значит они должны там находиться в человеческих условиях.

Константин Чуйченко, министр юстиции РФ

Эксперт подчеркнул, что основной задачей помещения людей в следственный изолятор является изоляция этих граждан от общества, а не причинение подозреваемым физических страданий или введение против них ограничений. В новой редакции правил внутреннего распорядка в заведениях ФСИН будет подчеркнуто, что условия СИЗО не должны "поражать человеческое достоинство". Разумные ограничения возможны. 

Мужчину, который жестко избил подростка у лифта, отпустили на свободу.

Фото: Piter.tv
 

Теги: душевые кабины, константин чуйченко, минюст, сизо, тюремная камера
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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