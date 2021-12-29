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Мужчину, который жестко избил подростка у лифта, отпустили на свободу
Сегодня, 22:31
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Мужчину, который жестко избил подростка у лифта, отпустили на свободу

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Инцидент произошел 8 декабря.

В понедельник, 7 февраля, стало известно, что мужчину, избившего 15-летнего подростка у лифта в доме на Русановской, выпустили из СИЗО. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.

Напомним, в парадной дома на Русановской улице на юношу напал 37-летний безработный. Из хулиганских побуждений он жестоко избил подростка. Пострадавшего госпитализировали в Городскую больницу №19 с многочисленными ушибами и ссадинами.

Ранее в Петербурге суд принял дело обвиняемого в убийстве жены нефролога Земченкова. Александр Земченков работал главным внештатным специалистом-нефрологом комитета по здравоохранению, а также заведующим отделением в Мариинской больнице.

Фото: Piter.tv

Теги: избил, подросток, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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