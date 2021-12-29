Минюст предложил повысить требования к загсам

В новом документе сокращаются критерии требований к региональным отделениям.

Минюст России предложил повысить требования к загсам. Чиновники видят необходимость скорректировать критерии оценки эффективности региональных государственных органов по работе с актами гражданского состояния.Целевой показатель будет определен на 99%. В 2020 году плановое значение было определено на 90%.

На текущий момент удовлетворенность посетителей загсов измеряется с помощью анкетирования или опроса. Их во время плановых проверок ведут сотрудники Минюста. Минимальное количество опрошенных в каждой инстанции составляет 20 человек. В документе говорится о времени ожидания подачи заявления, предоставление полной информации об услуге и сроках ее предоставления, о качестве выполнения запроса, числе специалистов и помещений. Еще три критерия оценки связаны числом зарегистрированных актов и проведенными юридическими действиями; долей предписаний о нарушении закона.

В новом правительственном документ сокращаются критерии (ранее их было восемь пунктов). исключения связаны с электронным оборотом документов.

Росфинмониторинг получит доступ к реестру ЗАГС для противодействия коррупции.

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