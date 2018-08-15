Минюст готовит закон о досудебном возврате задолженности

Кредиторов ограничат в возможностях оповещения должников. Также усложнится процесс подачи заявления на физическое лицо в суд.

Министерство юстиции совместно с Федеральной службой судебных приставов разработал законопроект, который предусматривает установление порядка возврата просроченной задолженности. В будущем его можно будет сделать в до проведения судебного слушания. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Созданный реестр ФССП будет включать коллекторов, кредитные и микрофинансовые компании, ломбарды, операторов связи, управляющие организации, ЖКХ. Если должник попадет в список, то его будут вызванивать и напоминать об имеющейся просрочке. Без внесения в перечень, фирмы будут иметь право уведомлять должника только посредством почтового сообщения, электронного письма и в "личном кабинете" на сайте. Подать в суд на потребителя можно в том случае, если человек не отреагировал на послания спустя один месяц. Сейчас же законодательство предоставляет кредитору возможность подать в суд на должника в любой день после первого дня просрочки.

Сведения будут храниться на протяжении двух лет. Система будет заниматься сохранением аудиоразговоров с должниками. Еще одним нововедением станет то, что компании будут страховать ответственность за причинения убытков должнику.

Новый проект будет внесен на рассмотрение в Правительство не позже конца 2019 года.

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Фото: Piter.tv

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