  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Минюст назвал требование ЕСПЧ освободить Навального неправомерным
Сегодня, 22:05
101
nastya960

Минюст назвал требование ЕСПЧ освободить Навального неправомерным

0 0

Чуйченко отметил, что требование ЕСПЧ беспрецедентно по нескольким причинам.

Глава Минюста Константин Чуйненко назвал требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить Алексея Навального заведомо невыполнимым, так как в соответствии с российским законодательством для этого нет оснований.

Страсбургский суд 16 февраля постановил согласно правилу 39 регламента суда призвать правительство РФ освободить Алексея Навального. Ему в начале февраля московский суд заменил условное наказание на реальный срок.

Чуйченко отметил, что требование ЕСПЧ беспрецедентно по нескольким причинам.

Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным.

Константин Чуйненко, глава Минюста

По мнению главы Минюста, европейские судьи явно приняли политическое решение.

Ранее адвокаты Алексея Навального попросили его оправдать по уголовному делу о клевете.

Фото: Instagram / @navalny

Теги: еспч, константин чуйненко, минюст, навальный
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии