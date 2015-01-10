Минюст назвал требование ЕСПЧ освободить Навального неправомерным

Чуйченко отметил, что требование ЕСПЧ беспрецедентно по нескольким причинам.

Глава Минюста Константин Чуйненко назвал требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить Алексея Навального заведомо невыполнимым, так как в соответствии с российским законодательством для этого нет оснований.

Страсбургский суд 16 февраля постановил согласно правилу 39 регламента суда призвать правительство РФ освободить Алексея Навального. Ему в начале февраля московский суд заменил условное наказание на реальный срок.

Чуйченко отметил, что требование ЕСПЧ беспрецедентно по нескольким причинам.

Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным. Константин Чуйненко, глава Минюста

По мнению главы Минюста, европейские судьи явно приняли политическое решение.

Ранее адвокаты Алексея Навального попросили его оправдать по уголовному делу о клевете.

Фото: Instagram / @navalny