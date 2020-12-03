Минюст хочет убрать из городов СИЗО и колонии

Константин Чуйченко рассказал о пилотном проекте по реформированию системы.

Минюст России хочет убрать из городов СИЗО и колонии. Об этом глава ведомства Константин Чуйченко сообщил в интервью журналистам телеканала "Россия-24". По данным чиновника, сейчас разработан пилотный проект. Он призван оптимизировать и убрать действительность, связанную с лишением свободы от городского населения. Для размещения мест заключения будут сформированы отдельные площадки.

Учреждения ФСИН должны получить определенное преображение. У нас сейчас готовятся изменения в концепцию развития ФСИН, и суть этих изменений состоит в том, что нужно выносить из городов и населенных пунктов эти учреждения Константин Чуйченко, глава Минюста России

Эксперт призвал ФСИн стать более гуманными. Он добавил, что в центре внимания должен стать человек, несмотря на то, что не совершил преступление. задачей системы является сделать все возможное для его возвращения к нормальной жизни. В рамках переформатирование будет уделено внимание профилактике и работе с людьми, чтобы не допустить рецидива преступлений после того, как заключенный выйдет на свободу.

Глава Минюста считает, что России объявлена юридическая война.

Видео: Youtube/Россия 24