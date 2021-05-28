Самым популярным отечественным писателем остался Достоевский, среди зарубежных лидирует Кавамура. Дети чаще всего выбирали "Снежную королеву" и "Щелкунчика".

Минувшей зимой петербуржцы купили 125 тысяч книг в Доме книги. По данным вице-губернатора Северной столицы Бориса Пиотровского, самым популярным отечественным писателем остаётся Фёдор Достоевский, а из зарубежных в лидерах держится Гэнки Кавамура.

Его роман "Если все кошки в мире исчезнут" стал самым тиражируемым в России художественным произведением в прошлом году. Маленькие читатели зимой чаще всего выбирали "Снежную королеву" Андерсена, "Щелкунчика" Гофмана и "Зимние сказки" Евгения Шварца, написал Пиотровский в своём Telegram-канале.

Также он подчеркнул, что в 2025 году случилось важное событие – петербургское отделение Союза писателей России и Союз писателей Петербурга объединились. Накануне более 180 авторов уже получили членские билеты.

Ранее сообщалось, что россияне прочитали в среднем девять книг за год.

