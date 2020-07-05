Минувшей ночью полиция провела рейд на Рубинштейна

Подобные мероприятия проходят уже не в первый раз.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в ночь на 5 июля полиция провела профилактический рейд по главным увеселительным улицам города. Сотрудники полиции проверяли документы у отдыхающих на Дворцовой площади, Думской улице и на Рубинштейна.

Также в отдел полиции были доставлены 49 человек для составления административного протокола: за нарушение тишины и употребление алкоголя в неположенном месте. Известно, что рейды проходят уже не в первый раз. Полиция Центрального района решила проводить их на регулярной основе для сохранения порядка и безопасности людей на улицах.

Ранее мы сообщили, что два заведения на Рубинштейна оштрафовали за просроченную продукцию и грязь.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области