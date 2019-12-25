Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной за последние 50 лет

Ночь на 10 марта в Петербурге побила температурный рекорд 50-летней давности. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.
Минувшей ночью столбики термометров опускались до -20,3 градусов. По словам синоптика, таких морозов в этот день не было последние 50 лет. В Ленобласти холоднее всего было в Лодейном Поле, где температура воздуха опустилась до -36 градусов.
По словам Леуса, предстоящая ночь в Петербурге также будет морозной. Ожидается понижение температуры до -20 градусов.
Ранее мы писали, что 10 марта станет самым холодным днем весны в Петербурге.
Фото: pixabay.com
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