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Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной за последние 50 лет
Сегодня, 9:54
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Alena_Zinovieva

Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной за последние 50 лет

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Столбики термометров опустились до -20,3 градусов.

Ночь на 10 марта в Петербурге побила температурный рекорд 50-летней давности. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Минувшей ночью столбики термометров опускались до -20,3 градусов. По словам синоптика, таких морозов в этот день не было последние 50 лет. В Ленобласти холоднее всего было в Лодейном Поле, где температура воздуха опустилась до -36 градусов.

По словам Леуса, предстоящая ночь в Петербурге также будет морозной. Ожидается понижение температуры до -20 градусов.

Ранее мы писали, что 10 марта станет самым холодным днем весны в Петербурге.

Фото: pixabay.com

Теги: михаил леус, погода спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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