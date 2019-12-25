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Минувшая ночь стала одной из самых теплых в Петербурге
Сегодня, 10:50
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Минувшая ночь стала одной из самых теплых в Петербурге

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Теплее ночь 31 августа была только в 1938-м и 2019 годах.

Ночь 31 августа стала одной из самых теплых в Петербурге. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, температура воздуха составила +17,2 градусов. Теплее ночь 31 августа была только в 1938-м и 2019 годах. Тогда столбики термометра зафиксировали +17,9 и +17,6 градусов соответственно. Также Колесов сообщил, что ночью через Петербург и Ленобласть прошел теплый атмосферный фронт с грозами.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге август финиширует короткой волной тепла.

Фото: Piter.tv

Теги: лето, ночь, погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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