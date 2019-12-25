В Петербурге август финиширует короткой волной тепла

Циклон станет причиной облачной с прояснениями погоды, вызовет кратковременные дожди, местами с грозами и заметно повысит температуру.

В последний летний день 2023 года синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет формироваться под влиянием тёплого сектора циклона с центром над югом Скандинавии, сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Циклон станет причиной облачной с прояснениями погоды, вызовет кратковременные дожди, местами с грозами и заметно повысит температуру. В Петербурге 31 августа ожидается +25..+27 градусов, по Ленобласти +23..+28 градусов. Ветер южный 4-9 м/с, порывистый.

В День знаний пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, а температура опустится до +21…+23 градусов.

Фото: Piter.tv