В списке работ запрещенных для женщин осталось 100 специальностей

В 2000-ом году в списке запрещенных профессий находились 456 специальностей.

Глава Минтруда Максим Топилин подписал приказ об утверждении перечня работ, на которых ограничивается труд женщин. Документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.

В список включили 100 профессий, он вступит в силу 1 января 2021 года. В документе представлена 21 группа производств, должностей и работ. Так, женщинам нельзя работать в сфере добычи нефти и газа, черной и цветной металлургии, в химпроизводстве.

В 2000-ом году в списке запрещенных профессий находились 456 специальностей.

Ранее Минтруд предложил добавить новые основания для назначения досрочной пенсии.