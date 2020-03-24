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Минтруд разъяснил порядок удаленной работы при карантине

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Эксперты поделились правами и обязанностями работодателя и сотрудника при удаленной работе на время карантина.

Минтруд разъяснил порядок удаленной работы при карантине из-за распространения коронавируса. В ведомстве рекомендовали работодателям перевести сотрудников на "удаленку". При этом им нужно обеспечить сотрудников необходимыми материалами, техникой и оборудованием. По данным специалистов ведомства, работник может сам попросить начальство о временном переводе. Однако у работодателя есть возможность ему отказать. При изменении места выполнения служебных задач оплата труда не меняется.

В Минтруде напомнили о правилах заключения трудового договора, необходимого для работы в удаленном режиме. Соглашение должно быть оформлено в двух экземплярах. Один из них останется у работодателя, второй - у сотрудника. На документах требуется подпись двух сторон. Для подписи можно использовать усиленную квалифицированную электронную подпись.

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Теги: карантин, коронавирус, минтруд, удалённая работа
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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