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Минтруд пояснил получение оплаты больничных для россиян на карантине

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Электронный больничный имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.

Минтруд пояснил получение оплаты больничных для россиян на карантине. Ведомство запустило оформления больничного дистанционно, без посещения врача.

Это сделано совместно с Фондом социального страхования. Электронный больничный имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.

Фонд социального страхования с 20 марта выдает больничные в онлайн-режиме. Россияне, вернувшиеся из других стран, могут оформить больничный на сайте.

Ранее Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат.

Теги: коронавирус, минтруд, соцвыплаты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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