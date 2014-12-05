Минтруд рассказал об изменениях в работе центров занятости

Елена Мухтиярова выступила с докладом перед Советом Федерации.

Изменения российского законодательства в вопросе занятости населения позволят властям страны ввести в работу индивидуальный план при обращении в службу занятости. Соответствующеем заявление перед законодателями на круглом столе в профильном комитете Совета Федерации, посвященной социальной политике, сделала заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова. Она пояснила, что ключевые инновации в документе - история индивидуального плана. Речь идет о том, что каждый гражданин является обладателем индивидуальной траектории осле того, как обращается в центр трудовой занятости.

Но сейчас мы понимаем, что большее значение для нас, конечно, имеют в том числе граждане, которые и сейчас работают, но хотели бы найти более интересную, более высокооплачиваемую работу. Елена Мухтиярова, замглавы Минтруда РФ

Чиновница добавила, что индивидуальный план станет одним из проактивных инструментов, в рамках которого гражданину прописываются все те мероприятия, которые служба занятости готова и может ему оказать, при этом после обязательного согласования с гражданином. Елена Мухтиярова заметила, что услуги и постановка на учет в текущих условиях происходит по месту прописки. Однако в скором времени получить услуги можно будет по фактическому месту проживания или временной регистрации.

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Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации