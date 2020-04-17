Минтруд рассказал об электронных больничных для работающих пенсионеров. Работающие россияне смогут получить его с 20 по 30 апреля. Заявление сделал глава Минтруда Антон Котяков.
Лист временной нетрудоспособности выдадут на основе данных, переданных работодателями в Фонд социального страхования.
Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы.
Антон Котяков, министр труда России
Данная мера реализована в рамках борьбы с коронавирусом.
Ранее мы писали, что социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля.
Видео: Youtube/Губернатор Калужской области Online
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