Данная мера реализована в рамках борьбы с коронавирусом.

Минтруд рассказал об электронных больничных для работающих пенсионеров. Работающие россияне смогут получить его с 20 по 30 апреля. Заявление сделал глава Минтруда Антон Котяков.

Лист временной нетрудоспособности выдадут на основе данных, переданных работодателями в Фонд социального страхования.

Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы. Антон Котяков, министр труда России

Данная мера реализована в рамках борьбы с коронавирусом.

Ранее мы писали, что социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля.

Видео: Youtube/Губернатор Калужской области Online