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Минтруд рассказал об электронных больничных для работающих пенсионеров

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Данная мера реализована в рамках борьбы с коронавирусом.

Минтруд рассказал об электронных больничных для работающих пенсионеров. Работающие россияне смогут получить его с 20 по 30 апреля. Заявление сделал глава Минтруда Антон Котяков.

Лист временной нетрудоспособности выдадут на основе данных, переданных работодателями в Фонд социального страхования.

Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы.

Антон Котяков, министр труда России

Данная мера реализована в рамках борьбы с коронавирусом.

Ранее мы писали, что социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля.

Видео: Youtube/Губернатор Калужской области Online

Теги: коронавирус, минтруд, пенсии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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