Минтруд предложил 10,6 тыс. рублей прожиточного минимума на последний квартал 2019 года

Трудоспособному населению предлагается 11 510 рублей, а пенсионерам – 8788 рублей.

Российский Минтруд предложил новые прожиточные минимумы за четвертый квартал 2019 года, сообщается в законопроекте на портале нормативно-правовых актов. На душу населения предлагается 10 609 рублей, трудоспособному населению – 11 510 рублей, а пенсионерам – 8788 рублей.

В сравнении с величиной прожиточного минимума на душу населения в третьем квартале новая уменьшилась на 3,7%. Снижение связывают с подешевевшими продуктами питания, которые учитывают при составлении прожиточного минимума. Речь идет о картофеле, моркови, капусте, репчатом луке, а также сахаре.

По данным министерства, величина прожиточного минимума снижалась и в прошлые годы, когда на картофель и прочие овощи устанавливалась невысокая сезонная цена.

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