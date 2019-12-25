Новые правила вступят в силу с 2022 года.

Минтруд предложил упростить назначение пособий на детей. Об этом сообщили журналисты "Известий". С 2022 года правительство изменит критерии по начислению социальных выплат для несовершеннолетних и беременным женщинам. Документ будет подписан в ведомстве до конца 2021 года и вступит в законную силу уже в начале следующего года.



Ожидается, что региональные власти смогут самостоятельно назначать социальные пособия на детей от трех до семи лет по месту жительства. Этот вопрос будет актуален даже для тех граждан, которые не имеют в регионе регистрации. Нововведение будет прописано в законах субъектов РФ. Также изменения коснутся и статьи доходов. Определяется, что претендовать на государственную поддержку смогут российские семьи, в которых доход на каждого члена не превышает прожиточный минимум в регионе.

Согласно обновленным требованиям, при распределении соцподдержки не будут учитываться региональные и муниципальные субсидии на покупку недвижимости, транспортного средства, налоговые вычеты, государственные гранты, субсидии и другие целевые выплаты для бизнеса.

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Фото: Piter.tv