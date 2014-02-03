Хуснуллин: проблема обманутых дольщиков в России практически решена

Вице-премьер РФ рассказал, когда кабмин решит проблему.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о том, что проблема обманутых дольщиков в стране практически решена. Такое мнение чиновник высказал в эфире местного телеканала "Россия-24". Специалист уточнил, что потерпевшие могут восстановить свои права.

У нас было порядка 200 тысяч по стране. За последний год мы полностью закрыли проблему 37 тысяч, по 51 тысяче мы приняли решения. Дальше дело техники - либо выплаты компенсаций, либо строительство. Еще порядка 46 тысяч в проработке. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Эксперт напомнил о том, что в некоторых случаях требуется решать юридические вопросы. Это связано с тем, что проблемные объекты часто начинали возводиться без разрешения местных властей или не территории, непригодной для жилищного строительства. Правительство должно решить вопрос с обманутыми дольщиками к 2024 году.

Хуснуллин рассчитывает на рекордные объемы ввода жилья в РФ в 2021 году.

Фото и видео: YouTube / Россия 24

