Хуснуллин рассчитывает на рекордные объемы ввода жилья в РФ в 2021 году

Ввод жилья в текущем году может стать максимальным за историю страны.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что рассчитывает на рекордные объемы ввода жилья в текущем году. Об этом он сказал в беседе с журналистами телевизионного канала "Россия 24".

По словам зампредседателя правительства, ввод жилья в 2021 году может стать максимальным за историю страны.

В целом, в прошлом году мы план перевыполнили. А в этом году мы настроены ввести самые большие объемы жилья за всю историю России. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Он отметил, что пандемия COVID-19 существенно ударила по отрасли. Некоторые субъекты государства были вынуждены остановить строительные работы, однако меры правительства помогли справиться с проблемами. Хуснуллин подчеркнул, что строительство жилья – в основном частные инвестиции.

В октябре вице-премьер заявлял, в России по итогам 2021 года в эксплуатацию будет введено порядка 86 миллионов квадратных метров жилья. Кроме того, он отметил, что выдача разрешений на строительство жилья выросла по стране практически вдвое по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Ранее мы сообщали, что Санкт-Петербург попал в тройку городов России с самым дорогим жильем.

Видео: YouTube / Россия 24