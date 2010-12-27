В офисах планируют создать детские комнаты

Российские власти хотят создать для матерей возможность приходить на работу с детьми.

Российские власти хотят создать для матерей возможность приходить на работу с детьми. Для этого они предлагают создать детские комнаты в офисе, где дети смогут находиться до конца рабочего дня. Это нововведение включено в нацпроект "Демография". Об этом сообщают российские СМИ.

Предложений об организации таких комнат ждут от сообществ работодателей, отмечается, что такая услуга не будет обязательной. Однако, в министерстве отмечают, что такой подход будет повышать занятость женщин. По подсчетам на 31 декабря 2017 года, 65,8% мам детей дошкольного возраста ходят на работу, к 2024 году доля таких матерей может увеличиться до 65,8%.

Субсидии на организацию помещений должно будет выделять государство. В то же время, Национальный родительский комитет Институт развития образования считают, что организовать детскую комнату по всем нормам в офисе просто невозможно.



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