В Петербурге для детей-сирот открываются творческие пространства

В три заведения дети смогут прийти уже в начале сентября.

Благотворительный проект "Живу с культурой" при поддержке трех центров содействия семейному воспитанию детей-сирот открыл несколько творческих пространств для развития и реабилитации. С четвертого сентября малыши смогут посещать мастер-класс по актерской игре, танцам, вокалу. Также в рамках программы пройдут встречи с психологами. Об этом сообщают представители Комитета по социальной политике.

Как отмечают чиновники, для детей стараются создать комфортные условия для развития творческих способностей.Специалисты нацелены на то, чтобы помочь преодолеть воспитанникам неблагоприятные жизненные обстоятельства.

Первое заведение подобного плана открывается сегодня в Центре содействия семейному воспитанию под номером восемь. До 6 числа такие же пространства откроются в 11 и 3 центрах.

Напомним, что в Парке Победы девочка сломала себе бедро, прыгая на батуте.

Фото: Piter.tv