Минтруд подготовил особый порядок увольнений при пандемии

Урезать численность штата можно лишь через сутки после отмены ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Министерство труда России подготовило особый порядок увольнений при пандемии. Об этом пишет РБК.

Ведомство подготовило документ "Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году". В нём прописана процедура введения режима простоя на предприятии во время пандемии, а также другие вопросы взаимодействия работника и работодателя. Предполагается, что действовать документ будет только в 2020 году.

По документу, работодателю будет запрещено по собственной инициативе отправлять сотрудников в простой или увольнять. Расторгнуть трудовой договор можно будет только по желанию работника или по обоюдной договорённости.

Что касается сокращений, то они, по новому документу, не запрещены. Однако урезать численность штата можно лишь через сутки после отмены ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Ранее Минтруд и Мишустин предложили увеличить минимальный размер пособия по безработице.