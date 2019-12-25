Минтруд не планирует вводить ежегодную новогоднюю выплату пенсионерам

Антон Котяков заметил, что таких планов на данный момент в ведомстве нет.

Минтруд России не планирует вводить ежегодную новогоднюю выплату пенсионерам. Об этом журналистами "РИА Новостей" рассказал глава профильного ведомства Антон Котяков. Он не подтвердил планы кабмина по введению такой социальной меры поддержки в текущем году.

На сегодняшний день таких обсуждений нет, у меня такой информации не было. Антон Котяков, глава Минтруда РФ

Ранее представители издания "Известия" рассказали, что комитет Госдумы по социальной политике подготовил законопроект по поводу организации ежегодных предновогодних выплат пожилому населению страны. Авторы документа предложили депутатам установить указанную выплату в размере получаемой на тот момент. Это решение экономически обосновывается тем, что источником может являться федеральный бюджет.

Также ранее глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов выступил с предложением к парламентариям о выплате российским пенсионерам 13-й пенсии. Соответствующий законопроект направлен для отзыва в российское правительство.

Госдума вводит индексацию маткапитала по инфляции.

Фото: Госдума России

