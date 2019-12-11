Должностных лиц предостерегли от новогодних "сюрпризов".

Минтруд напомнил чиновникам о запрете на подарки от посетителей и подчиненных. Ведомство пояснило, в каких случаях нельзя принимать благодарности. В преддверии новогодних и рождественских праздников Банк России направил с корпорации и органы исполнительной власти письма с информацией о соблюдении законов.

Исключением стали официальные мероприятия (протокольные). Подарки также разрешены во время служебных командировок. Однако государственным и муниципальным чиновникам все равно придется их сдать

Все положения регламентированы антикоррупционным комитетом и ГК России. Сотрудники не могут получать подарки, связанные с выполнением их должностных обязанностей. Рекомендовано отказываться от безвозмездного предоставления услуг или услуг "во временное пользованием". Это может быть расценено как подарок в виде материальной выгоды должностному лицу.

Ранее Piter.tv писал о том, что экс-депутат Рады обвинил Украину в неблагодарности за подарки от СССР.