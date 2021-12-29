Минтруд России изменит порядок выдачи пособий по безработице и уточнит правовой статус самозанятых

В министерстве считают необходимым дать определение теневой занятости и обозначить последствия подобного вида деятельности. Также Минтруд России намерен заняться правовым статусом самозанятых. Теперь он будет закреплять нормы по времени работы и отдыха, а также оплате услуг.

Минтруд России намерен внести правки в закон "О занятости населения в Российской Федерации" и скорректировать некоторые моменты в соответствии с современными условиями рынка. Также в ведомстве предложили закрепить правовой статус самозанятых граждан, работающих на цифровых платформах. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в Минтруде России.

В министерстве считают необходимым дать определение теневой занятости и обозначить последствия подобного вида деятельности. В законодательстве предлагается закрепить полномочия органов власти в сфере обеления рынка труда. В качестве основного взаимодействия служб занятости с гражданами, безработным предлагается задействовать индивидуальный план поиска работы. Он будет составляться при постановке на учет безработного, а мероприятия по нему станут обязательными. Невыполнение плана повлечет за собой потерю пособия.

В ведомстве намерены заняться правовым статусом самозанятых. Теперь он будет закреплять нормы по времени работы и отдыха, а также оплате услуг. Минтруд России скорректирует проблему доступа к социальным гарантиям, в том числе пенсионного права и различных пособий. Контролировать данный процесс будет отдельная саморегулируемая организация (СРО).

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