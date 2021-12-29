В России могут ввести налог для PlayStation, Epic Games и Steam с целью поддержания патриотических игр

Фонд поддержки российских разработчиков видеоигр начнет получать до 10 млрд рублей в год.

Российское правительство планирует обязать зарубежные площадки дистрибуции видеоигр, включая PlayStation Store, Steam и Epic Games Store, перечислять в бюджет 5% от оборота в России. Как сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источник в кабмине, так парламентарии намерены поддержать отечественных производителей видеоигр.

Предварительная концепция развития российских платформ предполагает, что зарубежные дистрибуции видеоигр будут вносить в бюджет фонда до 10 млрд рублей в год. Собеседник издания утверждает, что Минцифры занимается доработкой бизнес-модели будущего фонда поддержки российских разработчиков видеоигр. По предварительным данным, они будут популяризировать русскую историю и культуру. Доклад с предложениями уже направлен на рассмотрение в правительство. Инициатива проходит межведомственное согласование и проработку.

Ранее мы сообщили, что в трейлере продолжения "Аббатства Даунтон" раскрыли новые подробности.

Фото: pixabay