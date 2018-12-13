До 2020 года бумажные сертификаты на маткапитал заменят на электронный реестр

Маткапитал в размере 453,026 тысячи рублей можно получить за второго или последующего ребенка.

Министерство труда России к 2020 году планирует упразднить бумажные сертификат ына материнский капитал. Их могут заменить электронной базой. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглавы ведомства Алексея Скляра.

Минтруд планирует перейти на реестровую модель выдачи сертификатов на материнский капитал... Матерей, родивших или усыновивших второго ребенка, будут заносить в специальный цифровой реестр. Алексей Скляр

Для того, чтобы получить подтверждение и возможности получения материнского капитала, родители должны прийти в органы социальной защиты или МФЦ и получить выписку. Данная работа проводится в рамках оптимизации оказания госуслуг и коснется также и других процедур.

Программа материнского капитала начала действовать в России в 2007 году, по указу Владимира Путина она была продлена до конца 2021 года. Маткапитал в размере 453,026 тысячи рублей можно получить за второго или последующего ребенка.

С недавних пор в Петербурге разрешили тратить маткапитал на строительство садового дома.

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