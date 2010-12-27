Минтранс хочет запустить в России беспилотное метро

Для этого министерство просит выделить частоты 350-370 МГц.

Минтранс просит Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ) выделить частоты "Ростеху" и АО "ГЛОНАСС" для развития системы беспилотного транспорта в стране. В том числе в министерстве планируют развивать идею метро без машинистов. Об этом пишет РБК.

Во вторник, 22 октября, состоится заседание ГКРЧ, на котором ведомство представит доклад. В частности, чиновники расскажут, куда идут выделенные на развитие транспортной телематики частоты.

Год назад компания "ГЛОНАСС-ТМ" просила выделить частоты 350-370 МГц, чтобы создать сеть мобильного широкополосного доступа в интернет по всей стране. Однако ГКРЧ до сих пор отказывается рассматривать эту заявку.

Как пояснил замминистра транспорта Алексей Семенов, новая система развития транспортной телематики должна стать основой для Единой навигационно-связной информационной системы транспортного комплекса. Она нужна для того, чтобы автомобильный, водный, ж/д и авиационный транспорт, в том числе беспилотники, имели возможность обмениваться данными друг с другом в реальном времени по всему маршруту движения.

Появление этой системы позволит оптимизировать управление, а также внедрить беспилотный или высокоавтоматизированный транспорт в России. Кроме того, с ее помощью можно будет отслеживать грузы и сократить количество ДТП.

Ранее Минтранс РФ измерил стоимость проезда по М-11 в чашках кофе.

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