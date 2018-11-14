Минтранс РФ измерил стоимость проезда по М-11 в чашках кофе

За поездку от Москвы до Петербурга водитель легкового автомобиля с транспондером заплатит около 2 тысяч рублей, что эквивалентно стоимости семи чашек капучино.

Первый замминистра транспорта России Иннокентий Алафинов оценил стоимость поездки от Москвы до Санкт-Петербурга по платной трассе М-11 в чашках капучино. Об этом сообщило РИА Новости.

Алафинов посчитал, что путь от Петербурга до Москвы будет стоить, как семь чашек капучино (около двух тысяч рублей). Первый замминистра отметил, что при этом от одной столицы до другой можно доехать за семь часов, вместо десяти. Также Иннокентий Алафинов

Новая скоростная автомобильная дорога М-11 Москва – Санкт-Петербург длиной 669 километров берет начало от МКАД и заканчивается у КАД.

Ранее открылся новый участок трассы М-11 в Петербург.

Фото: официальный сайт ООО "Магистраль двух столиц"