Минтранс разработал новые правила взимания платы за проезд по платным дорогам

Документ уточняет требования к режиму free flow.

Минтранс России разработал новые правила взимания платы за проезд по платным дорогам. Об этом сообщили журналисты телеканала "360" со ссылкой на сообщение от "Коммерсанта". Чиновники считают, что нововведение позволит развить систему безбарьерного проезда free flow. Предположительно, новый режим начнет функционировать с 1 сентября.

Известно, что над документом работали сотрудники профильного ведомства в сотрудничестве со специалистами государственной компании "Автодор". К текущему моменту проект уже прошел через общественное обсуждение. Сейчас текст документа направлен на изучение а Аналитический центр при правительстве РФ. Его проверяют на соответствие "регуляторной гильотины".

Чиновники впервые намерены ввести такое понятие как "электронное средство регистрации проезда" или транспондер. Проект расшифровывает и другие профессиональные термины. В частности, речь идет об "предоплатном" и "постоплатном" расчетах, описывается порядок работы free flow или "свободного потока". Шофер сможет не останавливаться перед шлагбаумами, так как плата за проезд будет автоматически списываться с транспондера.

На данный момент "свободный поток" есть только на Центральной кольцевой автомобильной дороге в Московской области.

Из Калининграда могут запустить паром для пассажиров до Петербурга.

Фото: Piter.tv