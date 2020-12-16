Минтранс работает над продажей ж/д и авиабилетов в Max

Российское министерство по транспорту работает над интеграцией с отечественным мессенджером Max продажи там билетов на самолеты и поезда. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал глава профильного ведомства из федерального правительства Андрей Никитин.
По мессенджеру мы работаем по всем направлениям, в том числе и по этим.
Андрей Никитин, глава Минтранса РФ
Напомним, что Max - цифровая платформа пользовательских сервисов в стране, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей. Речь идет об аудио- и видеозвонках, чатах с другими пользователями, голосовых сообщениях, отправке больших файлов и осуществлении денежных переводов. В российскую платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов. Они позволяют клиентам решать повседневные задачи.
