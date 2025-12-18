Минтранс: продолжается модернизация пунктов пропуска на границе с Китаем
Сегодня, 14:00
Минтранс: продолжается модернизация пунктов пропуска на границе с Китаем

Планируется сократить время пропуска машин до 10 минут.

В Забайкальске продолжается модернизация пунктов пропуска. Этот регион – лидер по пропуску транспортных средств среди автомобильных погранпереходов на границе с Китаем. Об этом сообщает в МАКС пресс-служба Минтранса России. 

На совещании с губернатором края Александром Осиповым обсудили планы по развитию инфраструктуры. Речь идет о переходах Олочи, Соловьевск, Верхний Ульхун, Забайкальск и Староцурухайтуйский. Все они входят в перечень объектов, где к 2030 году планируется сократить время досмотра до 10 минут.

Реконструкция автомобильного пропуска Забайкальск ведется по нацпроекту "Эффективная транспортная система". За прошлый год его границу пересекли почти 290 тыс. автомобилистов. В результате модернизации пропускная способность увеличится в 5,5 раз. Количество полос движения вырастет до 28. 

Ранее сообщалось, что в России решилась судьба почти 900 недостроев. В данный момент разрабатывается подробный план по завершению строительства соцобъектов: в том числе, больниц и спорткомплексов. 

Фото: МАКС / Минтранс РФ

