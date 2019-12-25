Минтранс предложил запретить импорт железнодорожных колес c Украины

Киев осуществляет ввоз китайских железнодорожных колес в Украину.

Министерство транспорта предложило запретить импорт железнодорожных колес c Украины. Причиной может стать тот факт, что Киев не соглашается на поставки такой же продукции из Китая на свою территорию, пишут "РИА Новости".

В данный момент себестоимость "цельноката" составляет 25 тысяч рублей за штуку, рассказал заместитель директора по перспективному развитию АО "Алтайвагон". При этом антидемпинговая пошлина в 35% от стоимости привела к тому, что их продают по 60 тысяч.

Эксперты отмечают, что Киев осуществляет ввоз китайских железнодорожных колес в Украину через российские компании хотя официально данная продукция в Украине запрещена.

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