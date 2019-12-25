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Минтранс предложил запретить импорт железнодорожных колес c Украины
Сегодня, 15:32
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matveyvn

Минтранс предложил запретить импорт железнодорожных колес c Украины

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Киев осуществляет ввоз китайских железнодорожных колес в Украину.

Министерство транспорта предложило запретить импорт железнодорожных колес c Украины. Причиной может стать тот факт, что Киев не соглашается на поставки такой же продукции из Китая на свою территорию, пишут "РИА Новости".

В данный момент себестоимость "цельноката" составляет 25 тысяч рублей за штуку, рассказал заместитель директора по перспективному развитию АО "Алтайвагон". При этом антидемпинговая пошлина в 35% от стоимости привела к тому, что их продают по 60 тысяч.

Эксперты отмечают, что Киев осуществляет ввоз китайских железнодорожных колес в Украину через российские компании хотя официально данная продукция в Украине запрещена.

Ранее депутат Рады рассказал, как Зеленский обманул украинцев.

Фото: pixabay.com

Теги: железные дороги, минтранс, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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