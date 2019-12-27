Минтранс предложил изменить правила перевозки багажа в поездах

Чиновники уравняют права пассажиров.

Министерство транспорта планирует уравнять права пассажиров верхних и нижних полок поездов. Речь идет о перевозке багажа в железнодорожных составах. Текст документа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас пассажир с нижней полки имеет преимущество в размещении сумок под своим местом. Тот, кто едет наверху должен оставлять багаж сверху. Однако согласно другим требованиям, пассажиры вне зависимости от места имеют равные права на использование места для багажа. Этот пункт будет закреплен.

Напомним, что каждый пассажир имеет право по билету провозить кладь с весом не более 36 кг.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минтранс счел невозможным увеличить срок запрета на шипованную резину.

