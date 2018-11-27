Минтранс предложит Минфину обнулить НДС на внутренние авиаперевозки

Таким образом чиновники надеются сохранить существующие тарифы для пассажиров, а также укрепить меры поддержки для местных перевозчиков.

Министерство транспорта России обратился к Министерству финансов с инициативой обнулить ставку НДС на внутреннее авиасообщение. Об этом сообщает ФБА "Экономика Сегодня" со ссылкой на источник в ведомстве.

Данный проект будет частью системных мер, направленных на поддержание стабильного функционирования пассажироперевозок внутри государства. Также чиновники надеются остановить рост тарифов на перелеты. Для воздушных перевозчиков создадут более комфортные условия: компаниям будут возмещать сумму акциза на топливо для бортов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Беглов заявил, что Аэроэкспресс – слишком дорогой вид транспорта для Петербурга.

Фото: Piter.tv