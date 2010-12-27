Беглов: "Аэроэкспресс – слишком дорогой вид транспорта для Петербурга"

На строительство аэроэкспресса потребуется 10 миллиардов рублей.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с депутатами ЗакСа и высказался о перспективе строительства аэроэкспресса до аэропорта Пулково. Об этом сообщают городские СМИ.

Александр Беглов считает, что аэроэкспресс – слишком дорогой проект для городского бюджета. На его строительство планировалось выделить 10 миллиардов рублей. Врио главы считает более востребованным развитие транспортного сообщения до районов жилой застройки, а до Пулково он пообещал пустить дополнительный шаттлы

В начале февраля в правительстве Петербурга было принято решение отказаться от проведения конкурса на строительство аэроэкспресса. Чиновники решили заново оценить целесообразность этого проекта.

Фото: Piter.tv