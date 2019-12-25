Минтранс подтвердил план по пассажиропотоку авиакомпаний

Игорь Чалик рассказал о достигнутых показателях.

Российское министерство по транспорту подтвердило план по пассажиропотоку авиакомпаний. Соответствующей информацией с участниками сессии "Авиатранспортная доступность Дальнего Востока в условиях турбулентности" на Восточном экономическом форуме поделился заместитель главы профильного ведомства Игорь Чалик. Эксперт пояснил, что говорит о перевозке 100 миллионов человек в текущем, 2022 году, так как именно такой показатель был обещан президенту Владимиру Путину.

Да, безусловно, мы рассчитываем, что все будет выполнено, несмотря на все трудности, которые имеют место быть, в первую очередь это 11 аэропортов юга и центра России, которые закрыты. Игорь Чалик, замглавы Минтранса РФ

Эксперт не исключил незначительного изменения в соотношении внутренних и международных пассажирских перевозок. В текущий момент Минтранс РФ видит, что по международному направлению задача уже выполнена. Речь идет о перевозке 10 млн человек, хотя уже показатель составил 11 млн.

Минтранс увеличит к 2024 году субсидирование авиакомпании "Аврора" до 7,9 млрд рублей.

Фото и видео: Восточный экономический форум